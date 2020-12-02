«تعليم الوفاق» تنعى وفاة تلميذ أمام مدرسة شهداء غوط الديس بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 06:20 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ببالغ الحزن والأسى التلميذ مصعب جمعة ضوء بن مسعود، الذي توفي اليوم الأربعاء، أمام مدرسة شهداء غوط الديس بالعجيلات.

وتوجه وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عماري زايد، ومدير المركز الوطني للامتحانات، وجميع موظفي الوزارة بأحر التعازي لأسرة الفقيد، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي على صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاة تلميذ وإصابة آخرين إثر تعرض حافلة مدرسية لحادث سير في زليتن

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق أعلنت في وقت سابق عن وفاة تلميذ وإصابة آخرين إثر تعرض حافلة مدرسية كانت تقلهم لحادث سير عنيف على الطريق الساحلي بزليتن.

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