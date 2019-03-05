وفاة تلميذ وإصابة آخرين إثر تعرض حافلة مدرسية لحادث سير في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 05 مارس 2019, 10:51 مساء
صورة متداولة من موقع الحادث الذي تعرضت له الحافلة المدرسية على الطريق الساحلي بزليتن. (فيسبوك|)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عن وفاة تلميذ وإصابة آخرين إثر تعرض حافلة مدرسية كانت تقلهم لحادث سير عنيف صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الساحلي بزليتن، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن التلميذ المتوفي هو «عبدالرحمن مصطفى ملوقة» وأضافت أن «14 آخرين أصيبوا برضوض وجروح متفاوتة إثر تعرض حافلة يستقلها عدد من طلبة مدرسة عبدالله بن عباس للتعليم الأساسي لحادث سير عنيف على الطريق الساحلي بمنطقة زليتن»

ونقلت الوزارة عن رئيس قسم التواصل والإعلام بمراقبة التعليم ببلدية زليتن، عبدالرزاق الدوكالي قوله «إنَّ عددا من الأشخاص المتواجدين بالقرب من مكان وقوع الحادث هرعوا لموقع الحادث وقدموا الإسعافات الأولية للمصابين وقاموا بنقلهم لمستشفى المدينة التعليمي».

وأضاف أن وفدا من مراقبة التعليم بالبلدية قام على فور السماع بالحادثة بزيارة المصابين بالمستشفى حيث اطمأن من الطاقم الطبي هناك على حالة المصابين، مشيراً إلى أن التقارير الأولية توضح تعرض سائق الحافلة وخمسة تلاميذ آخرين لإصابات بليغة ادخلوا بسببها لحجرة العناية الفائقة فيما لا تستدعي للقلق حالة التلاميذ الباقين، متوقعاً مغادرتهم للمستشفى بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وقدمت وزارة التعليم من جانبها أحر التعازي لأسرة التلميذ عبدالرحمن مصطفى ملوقة الذي توفي جراء الحادث، وتمنت الشفاء العاجل للتلاميذ المصابين.

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