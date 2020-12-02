مجلس الدولة: كل الحوارات الجارية في أكثر من دولة مسارات متوازية تصب في نقطة واحدة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 01:45 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة، (أرشيفية: الإنترنت).

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوسنينة إن كل مسارات الحوار التي تجرى في أكثر من دولة، متكاملة وتصب في استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.

وأشار أبوسنينة إلى أنه ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء في طنجة المغربية، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة «13+13».

اقرأ أيضا: نص بيان فريقي حوار «13+13» في ختام جولته الثانية في طنجة

وأوضح أن العناوين العريضة للمرحلة المقبلة تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن «أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى».

وأضاف: «نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات»، مبرزا أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من «الوصول إلى مجموعة من التفاهمات يتم البناء عليها».

مناقشة 12 آلية لاختيار المناصب السيادية
وذكر، في هذا السياق، بأن هذه التفاهمات تأتي في إطار المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وتشمل تحديد آليات التعيين في سبعة مناصب سيادية خاصة بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما لفت إلى أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كانت في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن «هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كل المناطق والجهات الموجودة في ليبيا».

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة أعربا بطنجة، عن تمكسهما «بالعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اختفاء مسلّة معدنية غامضة في الصحراء الأميركية
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية