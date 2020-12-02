أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة نسبيا على غالبية المناطق

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية المناطق أجواء معتدلة نسبيا، اليوم الأربعاء، بينما تبقى الفرصة قائمة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال، خصوصا الساحلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الأحوال الجوية، أن تكون الرياح نشطة نسبيا بداية من غد الخميس على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.