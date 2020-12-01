بالصور.. مركز مكافحة الأمراض يحتفل باليوم العالمي للإيدز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:50 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار خلال الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 1 ديسمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار «ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل المتعايشين مع مرض المناعة المكتسب وان يتمتع بكل حقوقهم المشروعة وتوفير الحياة الكريمة لهم»

جاء ذلك خلال احتفال المركز ممثلا في إدارة إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، باليوم العالمي لمرض الايدز في العاصمة طرابلس تحت شعار «تضامنا معا مسؤولية مشتركة» بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وحث بيان صادر عن إدارة الإيدز على ضرورة «تضافر جهود الجميع أفرادا ومؤسسات عامة ومؤسسات مجتمع مدني لضمان استمرار خدمات المتعايشين في ظل جائحة كورونا»، مؤكدا الالتزام الكامل بمسؤوليتها المستمرة بالوقوف مع المتعايشين مع فيروس الايدز ، حتى ينالوا حقوقهم غير منقوصة اسوة بغيرهم من المواطنين.

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وحذر البيان من نتائج «الوضع الذي يمر به المتعايشون في هذه المرحلة العصيبة والتي تتداخل فيها عوامل ضعف الخدمات الصحية ونقص الإمداد الدوائي، وقلة توفر الجوانب التشخيصيه والتحاليل، وما يصاحب ذلك من وصم وتمييز تنذر بخطورة انزلاق صحة المجتمع الى مستويات خطيرة».

وأكدت الإدارة أنها لم تتوقف عن تقديم خدماتها في ظل جائحة كورونا مثل البرامج الوقائية مثل التوعية والمشورة، وإعداد الأدلة الإرشادية وبرامج العمل وطلبيات الأدوية، وبرنامج مكافحة انتقال العدوى من الأُم إلى الطفل، والبرامج التدريبية في مجالات مكافحة الوصم والتمييز وتحسين البيئة الاجتماعية و القانونية، وتسهيل إجراءات الزواج والعمل للمتعايشين والذي شهد تطورا قانونيا ملحوظا في السنتين الماضية والحالية.

من الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 1 ديسمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
من الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 1 ديسمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
من الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 1 ديسمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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