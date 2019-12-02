إحياء اليوم العالمي للتوعية بمرض الايدز في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 03:00 مساء
محاضرة في مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في سرت للتوعية ضد الإيدز، 1 ديسمبر 2019، (الإنترنت)

استضافت مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في سرت، محاضرة توعوية حول مرض الإيدز، أمس الأحد، برعاية إدارة الخدمات الصحية في البلدية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، حيث وزعت مطويات توعوية على 150 طالبا، كما أعلن خلال المحاضرة افتتاح عيادة المشورة والفخص الطوعي في الأيام المقبلة، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

وتهدف العيادة إلى «توفير الدعم والرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والالتهاب الكبدي، والمساعدة في طرح الإجراءات الوقائية، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتقديم برنامج صحي متكامل، ورفع درجة الوعي بهذه الأمراض ونشر ثقافة الوقاية».

عدد من الحاضرين في الفعالية
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