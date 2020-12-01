بالصور: إزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية في منطقة فشلوم

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الفرق المكلفة بالشركة قامت برفقة القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بإزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية في منطقة فشلوم، أمس الإثنين.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها وتشرف عليها الشركة العامة للكهرباء، لإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المستحقة على المستهلكين «تجاري - صناعي - زراعي»، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووفق البيان تم دعوة أصحاب المحلات التجارية في المنطقة لتسوية أوضاعهم مع الشركة.

وفي 8 نوفمبر الماضي، أطلقت الشركة الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية على خطوط الكهرباء، بمناطق في العاصمة طرابلس، بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

جانب من عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية في منطقة فشلوم, 30 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)