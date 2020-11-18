«الكهرباء» تطلق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في القرة بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 11:54 صباحا
أحد فنيي شركة الكهرباء خلال إزالة وصلة غير شرعية بمحل في القره بوللي، 18 نوفمبر 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية على خطوط الكهرباء في منطقة القرة بوللي.

وقامت الفرق المكلفة بدائرة خدمات المستهلكين رأس الغزال، برفع تلك التعديات، بالتعاون مع مديرية أمن رأس الغزال، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما حثت الفرق أصحاب المحال التجارية على تركيب عدادات وتسوية أوضاعهم بسداد ما عليهم من مديونيات لشركة الكهرباء.

بدأت تلك الحملة في 8 نوفمبر الجاري، بمناطق في العاصمة طرابلس، بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

جانب من أعمال حملة الإزالة
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