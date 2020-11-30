مناشدة من الرعاية الصحية بني وليد لمركز «مكافحة الأمراض» بعد ارتفاع إصابات «اللشمانيا»

حقن أحد المصابين بالتقرح الجلدي (اللشمانيا) في بني وليد (الإنترنت).

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بني وليد، أن عدد الإصابات المسجلة لدى المكتب بمرض التقرح الجلدي (اللشمانيا)، تجاوز 130 إصابة بالمدينة.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد، أيمن الهوادي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن «حالات الإصابة بالمرض تتزايد يومًا بعد يوم»، معربًا عن «خشيته من ارتفاع عدد المصابين رغم توافر العلاج للحد من انتشار المرض».

مطالبة بوقفة جادة

وذكر الهوادي أن «هذه الإصابات تتطلب وقفة جادة من كافة القطاعات داخل المدينة ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، خاصة مع دخول فصل الشتاء وظهور الأعراض للحالات المصابة».

وأشار إلى أن مكتب الرعاية الصحية ببني وليد سجل العام الماضي أكثر من ألف حالة إصابة، وتعددت الإصابات بين كبار السن والأطفال والنساء، مناشدًا وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بـ«ضرورة وضع برنامج مثل البرامج السابقة التي وضعتها الدولة من أجل مكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللشمانيا».