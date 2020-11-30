«طبرق الطبي» يستأنف إجراء العمليات الجراحية بعد توقف اضطراري بسبب «كورونا»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 06:11 مساء
إجراء عملية جراحية بمركز طبرق الطبي (أرشيفية: الإنترنت).

أُجريت، اليوم الإثنين، أولى عمليات جراحة القلب المفتوح للكبار، بعد توقف دام لنحو عام كامل على نحو اضطراري، بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وجاء إجراء الجراحة بورشة العمل الثانية التي انطلقت بمركز طبرق الطبي لسيدة تبلغ من العمر (40) سنة، وكانت تعاني ضيقًا في التنفس.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز خالد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الورشة «تستهدف إجراء ما يقارب (20) حالة لعمليات جراحة القلب المفتوح للكبار (إجراء أول عمليات) جراحة القلب المفتوح للكبار».

وأوضح أن المريضة «كانت تعاني ضيقًا في التنفس؛ بسبب ضيق في الصمام الأورطي وضيق في الصمام الميترالي، حيث تم تغيير هذه الصمامات بصمامات ميكانيكة بنجاح».

وذكر أن الورشة عُـقدت وفقًا لتوجيهات رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة، وبدعم من لجنة توطين العلاج بالداخل بمركز طبرق الطبي.

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