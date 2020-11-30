ورشة لتوعية السيدات بكيفية مواجهة العنف المتعلق بالمشاركة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 04:22 مساء
سيدات مشاركات في ورشة مواجهة العنف المتعلق بالمشاركة الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان «المخاطر الانتخابية وآثارها على مشاركة المرأة في الانتخابات» للتوعية بكيفية مواجهة العنف المتعلق بالمشاركة الانتخابية.

واستهدفت الورشة ممثلات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وعُـقدت بمقر الإدارة العامة للمفوضية. وافتتح برنامج الورشة، مسؤولة وحدة دعم المرأة إيناس الطويني بكلمة رحبت فيها بالمشاركات، مضيفة أن «هذا البرنامج يأتي في إطار التوعية بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، خاصة العنف المتعلق بالمشاركة في الانتخابات، وكيفية التصدي له وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية».

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ومن بين المحاور التي تضمنها برنامج الورشة: تعريف العنف ضد المرأة والمخاطر الانتخابية وأشكالها، وتجارب دولية لمشاركة المرأة في العملية الديمقراطية، إضافة إلى عرض مقتطفات من القوانين الداعمة لمجابهة العنف ضد المرأة.

والورشة هي الثانية من نوعها خلال نوفمبر الجاري، إذ نظمت الوحدة الورشة الأولى في 25 نوفمبر واستهدفت موظفات الإدارة العامة بالمفوضية، فيما تعقد ورش عمل مماثلة في مكتبي الإدارة الانتخابية بكل من بنغازي وسبها.

سيدات مشاركات في ورشة مواجهة العنف المتعلق بالمشاركة الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)
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