صنع الله يلتقي رئيس «إيني» ويتناول معه استئناف المشاريع المتوقفة

جانب من اجتماع صنع الله مع وفد شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم الإثنين، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، وذلك في مقر المؤسسة بطرابلس. وناقش الطرفان التعاون المشترك، ولا سيما ما يخص استئناف المشاريع المتوقفة.



وتناول الاجتماع الذي حضره عضوا مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان «جملة من المواضيع الملحّة، التي كان في مقدمتها استئناف المشاريع المهمة والمتوقفة، بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاج إليها المؤسسة، لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الإنتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجيا، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الأصعدة»، حسب بيان للمؤسسة.



وقال صنع الله: «نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط نعتز بعمق العلاقات الإستراتيجية مع شركة إيني، ونسعى إلى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية البناءة إلى أبعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا».



علاقات اقتصادية خاصة مع إيطاليا

بدوره، عبر ديسكالزي عن فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط والغاز، مضيفا: «تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة علاقات اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وإيني».



وأشار إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، «إضافةً إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة».



من جانبه قال بن شتوان، إنه سيعمل على «وضع خبرته التي اكتسبها طوال السنوات الماضية بقطاع النفط الليبي للارتقاء بأعمال الشركة، من خلال التعاون الوطيد مع أعضاء لجنة الإدارة وكل العاملين بها، ومن خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، والشريك الإستراتيجي شركة ايني».



زيادة إنتاج الغاز

كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين «أ، هـ»، الذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز، وفق البيان.

أما عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير فأشار إلى «الجهود الاستثنائية للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها في بعض الحقول النفطية، مع الأخذ في الاعتبار بأن تتناسب مع طبيعة الحقل وحسب اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات والبروتوكولات الصحيحة التي تسهم في الرفع من القدرة الإنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن النفطية».



وأكد المدير التنفيذي لشركة إيني أن الشركة «ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، فهي أحد أبرز حلفائنا حول العالم».

المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي خلال الاجتماع. (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من اجتماع صنع الله مع وفد شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة)

جانب من اجتماع صنع الله مع وفد شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة)

جانب من اجتماع صنع الله مع وفد شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة)

صنع الله خلال الاجتماع مع وفد شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس. (المؤسسة)