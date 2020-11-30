انتخاب ناجي برطشة عميدا لبلدية الحرابة

جانب من مراسم انتخاب ناجي برطشة عميدا لبلدية الحرابة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أنه جرى انتخاب ناجي عمر نصر برطشة عميدا لبلدية الحرابة، وذلك بمقر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ظهر اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن «مراسم تنصيب وأداء القسم القانوني لعميد وأعضاء المجلس البلدي الحرابة في دورته الثانية جرت أمام عبدالباري شنبارو، وكيل الوزارة، المكلف بتسيير مهام الوزارة، وبحضور عدد من مديري الإدارات واللجنة المركزية لانتخابات البلدية».



وأشارت اللجنة إلى استمرار فتح التسجيل أمام الناخبين في بلديات: حي الأندلس وقصر الأخيار وطرابلس المركز وتاجوراء والزاوية الغرب وصبراتة زليتن وسواني بن آدم والرجبان والقرة بوللي.



وجرى التصويت على الانتخابات في بلديات كاباو والحرابة وجادو والزاوية الجنوب في 15 أكتوبر الماضي.

جانب من مراسم انتخاب ناجي برطشة عميدا لبلدية الحرابة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

جانب من مراسم انتخاب ناجي برطشة عميدا لبلدية الحرابة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

جانب من مراسم انتخاب ناجي برطشة عميدا لبلدية الحرابة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)