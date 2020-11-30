أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على غالبية مناطق الشمال، تصحبها رياح نشطة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن نسبة تلك الأمطار ستكون جيدة، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، خصوصا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، متوقع أن تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.