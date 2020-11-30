«مكافحة الأمراض»: 379 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 10:37 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 552 مصابا، في حين توفي 17 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3565 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1080 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 156 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراته 276 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 89 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 69 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 281 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 86 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عشر عينات، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 28 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 92 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا ست عينات، ومختبر مستشفى بن جواد العام 13 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 130 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 82 ألفا و809 حالات، منها 27 ألفا و808 نشطة، وتعافى 53 ألفا و818 مصابا، في حين توفي 1183 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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