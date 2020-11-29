شركة هاتف ليبيا تؤكد تخريب كابل الألياف البصرية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 29 نوفمبر 2020, 09:58 مساء
جانب من تخريب الكابل. (بوابة الوسط)

أفاد مصدر فني بشركة هاتف ليبيا مكتب اتصالات ببني وليد، اليوم الأحد، أن كابل الالياف البصرية بجانب طريق أبوسدرة بوسط المدينة تعرض للعبث والتخريب والسرقة من قبل مجموعة مجهولة.

وذكر المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الكابل يربط عددا كبيرا من القطاعات الخدمية بالمدينة بخدمات الاتصالات والإنترنت، مطالبا الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر على تقديم خدمات الاتصالات للقطاعات العامة مثل المصارف والسجل المدني والجوازات.

وتكررت أزمة انقطاع الاتصالات في بني وليد، بسبب المشكلات الفنية التي تتعرض لها جهات تقديم الخدمة، ومنها الأعطال الفنية التي يصعب إصلاحها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مشكلات التزود بالكهرباء.

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