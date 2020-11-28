بدء تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية.. والتسليم خلال 15 شهرا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 28 نوفمبر 2020, 08:52 مساء
اجتماع مسؤولي طبرق وشركة الكهرباء للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة طبرق الغازية، 28 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي طبرق)

أعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم السبت، تشغيل الوحدة الأولى من مشروع إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة إنتاجية 740 ميغاوات، والمكلفة تنفيذه شركة يونية، بعد ستة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بفندق «دار السلام» بين عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، ومدير شركة «ميتكا» اليونانية المنفذة للمشروع كوستاس هورينوس، حسب بيان منشور على صفحة المجلس البلدي طبرق بموقع «فيسبوك».

- الشركة العامة للكهرباء تبحث عوائق تنفيذ محطة طبرق الغازية

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تسليم الموقع اليوم، لشركة «ميتكا» عن طريق مكتب مشروعات البلدية، والتخطيط العمراني، والشركة العامة للكهرباء، على أن تشرع الشركة اليونانية في توريد المعدات والتركيبات قريبا، ليتم تشغيل الوحدة الأولى بعد ستة أشهر.

وحضر الاجتماع من جانب البلدية وكيل الديوان مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال. يشار إلى أن مدة المشروع بالكامل تصل لنحو 15 شهرا، بقيمة مالية تبلغ 55 مليونا و314 ألفا و600 دينار ليبي.

اجتماع مسؤولي طبرق وشركة الكهرباء للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة طبرق الغازية، 28 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع مسؤولي طبرق وشركة الكهرباء للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة طبرق الغازية، 28 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع مسؤولي طبرق وشركة الكهرباء للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة طبرق الغازية، 28 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي طبرق)
اجتماع مسؤولي طبرق وشركة الكهرباء للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة طبرق الغازية، 28 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي طبرق)
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