مديرية أمن بنغازي: القبض على عصابة سرقت مبلغا ماليا من سودانيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 09:55 صباحا
التشكيل العصابي بعد ضبطه من قبل مركز شرطة الكويفية ببنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم السبت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لمواطنين سودانيين وسرقوا منهم مبلغا يقدر بنحو 26 ألف دينار .

وأوضحت المديرية في بيان أن مركز شرطة الكويفية  تمكن من ضبط التشكيل العصابي، بعد ورود بلاغ من أحد المقيمين بالمدينة يحمل الجنسية السودانية، «حيثُ قدم شكواه ضد تشكيل عصابي مُكون من ثلاث اشخاص لقيامهم بإيذائه وضربه هو ومن كانوا برفقته وسرقوا منهم مبلغ وقدره 26ألف ينار».

وأضافت: «على الفور تم فتح محضر لهم، مفاد هذا المحظر تعرضهم للإيذاء والضرب من ثلاث اشخاص بالقرب من جزيرة الطيارة اثناء انتقالهم من منطقة الكويفية إلى منطقة الصابري وسرقة منهم مبلغ وقدره 26ألف د.ل وسرقة هواتفهم المحمولة والإفادة من قبل المشتكين عن مواصفات الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء عليهم وعن نوع ولون المركبة التي كانوا على متنها» .

وبعد البحث، أسفرت جهود رجال مركز شُرطة الكويفية من ضبط هذا التشكيل خلال 24 ساعة من ورود البلاغ، وتم إرجاع المبلغ المسروق ووضع المتهمين في الحجز القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة، وفق البيان.

المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين.
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