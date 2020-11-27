تسجيل 3 حالات وفاة جراء «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 09:32 صباحا
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ في وقت متأخر الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن حالات الوفاة الثلاث تم تسجيلها في مركز العزل في زليتن.

- حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تجاوز حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا حاجز 80 ألفا، حيث سجل منذ ظهر الوباء في البلاد مارس الماضي، 80 ألفا و407 حالات بينها 27 ألفا و682 حالة نشطة، و51 ألفا و585 حالة شفاء، و 1140 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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