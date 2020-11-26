حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 11:44 صباحا
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 671 حالة شفاء و15 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «260» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الأربعاء، 4474 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين إيجابية 610 عينات بينها 367 حالة جديدة، و243 حالة مخالطة، وسلبية 3864 عينة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 80 ألفا و407 حالات بينها 27 ألفا و682 حالة نشطة، و51 ألفا و585 حالة شفاء، فيما توفي 1140 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
«تايم» الأميركية ترصد الدول الرابحة والخاسرة من فوز بايدن
دولى
ترامب يدعو أنصاره إلى «قلب» نتيجة الانتخابات الرئاسية
دولى
«ارقد في سلام أيها الأسطورة».. أندية العالم تودع مارادونا برسائل مؤثرة
رياضة عالمية
ميسي عن مارادونا: دييغو لا يموت.. يرحل عن عالمنا لكنه باقٍ معنا
رياضة عالمية
بيليه ناعيا مارادونا: أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء
رياضة عالمية
الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا
ليبيا
ماذا بقي من الربيع العربي بعد 10 سنوات على انطلاقه؟
عربى
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
وليامز: تواصلت مع النائب العام حول «مزاعم رشوة» أشخاص بملتقى الحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرخص مصادر طبيعية للبروتين