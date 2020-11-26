حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا

إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 671 حالة شفاء و15 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «260» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الأربعاء، 4474 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين إيجابية 610 عينات بينها 367 حالة جديدة، و243 حالة مخالطة، وسلبية 3864 عينة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 80 ألفا و407 حالات بينها 27 ألفا و682 حالة نشطة، و51 ألفا و585 حالة شفاء، فيما توفي 1140 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.