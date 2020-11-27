تسجيل حالة وفاة جراء «كورونا» في الواحات

مستشفى جالو. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات في وقت متأخر الخميس، وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «62»، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة من مدينة جالو، وتوفيت في مركز العزل.

- حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تجاوز حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا حاجز 80 ألفا، حيث سجل منذ ظهر الوباء في البلاد مارس الماضي، 80 ألفا و407 حالات بينها 27 ألفا و682 حالة نشطة، و51 ألفا و585 حالة شفاء، و 1140 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.