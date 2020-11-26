تدريب مهندسي «مطارات الموقتة» على منظومة إنارة المهابط الحديثة

المهندسون المستهدفون بالدورة التدريبية. (الإنترنت)

اُختُتمت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول منظومة إنارة المهابط الحديثة، التي استهدفت عددًا من المهندسين التابعين لإدارة المنظومات والتجهيزات الفنية بمصلحة المطارات وأقسام الإنارة بالمطارات.

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أسبوعين مهندسون من مطارات الكفرة وبنينا والأبرق وطبرق، وإدارة المنظومات بمصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة.

وانقسمت فعاليات التدريب خلال الدورة التي جرت في مدينة البيضاء إلى جانبين، الأول نظري والثاني عملي؛ لغرض رفع كفاءة المهندسين المنتسبين لمصلحة المطارات.