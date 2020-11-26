بوشناف يصدر قرارا يقضي بإنشاء مكتب لشكاوى المرأة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، قرارا يقضى بإنشاء مكتب «شكاوى المرأة» يتبع مكتب الوزير مباشرة، ويكون مقره بمدينة بنغازي.



ونصت المادة الثانية من القرار رقم «1148» المنشور على صفحة وزارة الداخلية على «تكليف مندوبات في كل مديريات الأمن بناء على عرض من مدير مكتب شكاوى المرأة، ويصدر القرار من الوزير».

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ويختص المكتب، حسب المادة الثالثة من القرار، بمتابعة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة المقدمة إلى مراكز الشرطة ونحوها، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، إضافة إلى تلقي الشكاوى الناجمة عن البطء في الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الشرطة أو التعرض للمشتكيات بأي شكل من الأشكال أثناء تقديمهن شكاواهن.



إضافة إلى متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان أو انتهاك حقوق الطفل، ونشر ثقافة حماية المرأة بالتنسيق مع مكتب الإعلام الأمني، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدورها في المجتمع، كما يختص المكتب بأي مهام أخرى تسند إليه من الوزير. ونصت المادة الرابعة من القرار على ضرورة تنفيذ الجهات المعنية القرار من تاريخ صدوره.