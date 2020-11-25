النمروش والحداد يتفقدان الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 09:54 مساء
زيارة النمروش والحداد إلى كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

تفقد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة.

ورافق النمروش والحداد خلال زيارتهما إلى الكليتين العسكريتين في مصراتة كل من آمر غرفة علمية «بركان الغضب» رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء أحمد أبوشحمة، ورئيس أركان القوات الجوية اللواء علي أبودية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعيها للوقوف على احتياجات المؤسسات العسكرية التابعة لها.

وأوضحت أن زيارة النمروش والحداد وأبوشحمة وأبودية الكلية الجوية بمصراتة بدأت باجتماع مع آمر الكلية وبعض القيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى؛ لمناقشة الدراسة بالكلية وتذليل بعض الصعوبات.

وأضافت أنه بعد ذلك توجه الجميع إلى زيارة بعض المواقع بالكلية ومقرات الإقامة والتدريب والدراسة الخاصة بالطلبة. كما تضمنت الزيارة الوقوف على جهود المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع لوزارة الدفاع فيما يتعلق بتطهير مواقع للكلية من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب.

وأضافت أن الجميع انتقل بعد ذلك إلى زيارة كلية الدفاع الجوي، وقد استمعوا إلى نبذة مختصرة عن وضع الكلية والطلبة العسكريين المتدربين بها، بالإضافة إلى لقاء المفوض بوزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة بطلبة الكلية وإلقاء كلمات للرفع من معنوياتهم وترسيخ العقيدة العسكرية لديهم وولائهم لله ثم للوطن، وأنهم حماته في البر والجو والبحر.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الزيارة اختُتمت بتسليم درع كلية الدفاع الجوي من قبل آمر الكلية إلى المفوض بوزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

متابعة النمروش والحداد لأعمال المركز الليبي لمكافحة الألغام في مصراتة. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
زيارة النمروش والحداد إلى كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
زيارة النمروش والحداد إلى كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
زيارة النمروش والحداد إلى كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صعود برشلونة دون ميسي.. وموراتا ينقذ يوفنتوس في ليلة درامية
رياضة عالمية
مريم تزدهر بالشراع على أمواج دجلة بعد عشرات الجثث وظهور صدام
رياضة عالمية
ماذا بقي من الربيع العربي بعد 10 سنوات على انطلاقه؟
عربى
تشغيل محطة السرير الكهربائية بغاز «الفارغ» بعد 11 عاما من الاعتماد على «النافتا»
ليبيا
بايدن: الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم»
دولى
أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل
رياضة عالمية
كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«شاباري».. قاتل جديد يطارد البشر