بالصور: الموارد المائية بـ«الموقتة» تزور المناطق المتضررة من مياه الأمطار بطبرق

شوارع مدينة طبرق غارقة بالمياه خلال زيارة الوفد, 25 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

قامت إدارة مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، والفريق الفني المصاحب لهم، بزيارة ميدانية لكل المناطق والأحياء السكنية التي تعاني من ارتفاع منسوب مياه الأمطار بها، مما تسبب في غرق عدد من المنازل السكنية، وكذلك بعض الشوارع العمومية بسبب عدم تنظيف قنوات وغرف التصريف الخاصة بمياه الأمطار.

وصاحب الوفد، المهندس نصر شرح البال، مدير مكتب المشروعات في بلدية طبرق، حسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وأوضح المكتب أن الحكومة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة قبل فصل الشتاء، لإطلاعهم على حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن ببلدية طبرق، ورغم ذلك لم يتم ذلك.

ولفت إلى أنه تم الاتصال برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي، وإرسال صور له من قلب الحدث مباشرة، كما تم الاتصال بمدير إدارة تشغيل وصيانة الجبل الأخضر للمياه والصرف الصحي ومكتب طبرق التابع له، وتم إرسال الصور للواقع الحالي، الذي وعد بإرسال فريق متكامل لإجراء عمليات تنظيف وتصريف المياه من المواقع التي تم زيارتها بالشوارع العمومية والأحياء السكنية، وهي حي المنارة وحي عمر المختار، وبالقرب من سوق العرب وكل المواقع التي تتجمع فيها مياه الأمطار بالبلدية وحل كل هذه المشاكل بشكل عاجل.

ونبه المكتب إلى أن البلدية تسعى بكل جهدها لتذليل كل العقبات والصعاب، تزامنا مع سقوط الأمطار في أماكن متفرقة من أحياء مدينة طبرق وتقديم العون للعائلات المتضررة.

شوارع مدينة طبرق غارقة بالمياه خلال زيارة الوفد, 25 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

شوارع مدينة طبرق غارقة بالمياه خلال زيارة الوفد, 25 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

شوارع مدينة طبرق غارقة بالمياه خلال زيارة الوفد, 25 نوفمبر 2020. (الإنترنت)