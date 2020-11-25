«مكافحة الأمراض»: 617 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 610 حالات شفاء، و15 حالة وفاة، جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «259»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 4156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 3539 عينة، وإيجابية 617 عينة، بينها 406 حالات جديدة، و211 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1316 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و286 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و1259 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و136 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و393 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و51 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها.

إضافة إلى 189 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، و188 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، وعينتين من مختبر فرع المركز الوطني غدامس، و148 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و50 عينة من المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، و138 عينة من مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 79 ألفا و797 حالة، بينها 27 ألفا و758 حالة نشطة، و50 ألفا و914 حالة شفاء، فيما توفي 1125 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.