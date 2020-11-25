«تعليم الوفاق»: تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أخطاء وتجاوزات أسئلة الشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 10:20 صباحا
عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

علق وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، على ما يتردد عن وجود أخطاء وتجاوزات في أسئلة الشهادة الإعدادية الجارية الآن، مؤكدا إصدار تعليمات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من المختصين في الوزارة في الأمر.

وأكد عماري زايد، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه يتابع شخصيا حقيقة وجود هذه الأخطاء والتجاوزات، مشددا على أنه لن يتهاون أو يتساهل مع كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأخطاء مهما كانت درجته الوظيفية، وذلك وفق تصريح لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

وأوضح أن وضع واختيار ومراجعة أسئلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام، تم إسنادها لمراقبات التعليم بالبلديات بالتنسيق والتعاون مع مكاتب ووحدات التفتيش التربوي في تلك البلديات، وفقا لما نصت عليه لائحة الامتحانات المعدلة في 2018، حيث انحصر دور الوزارة في هذا العام على الطباعة والتصحيح فقط، وهي تجربة جديدة تنفذ لأول مرة.

عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى

وطمأن عماري التلاميذ وأولياء أمورهم بأن «حقوقهم محفوظة ولن تضيع بإذن الله»، مضيفا أن كل سؤال ورد به خطأ بأي شكل من الأشكال سيتم حذفه وستمنح درجته كاملة للطالب، مطالبًا جميع التلاميذ بعدم الخوف أو القلق على نتيجة امتحاناتهم فهي بين أيادٍ تربوية أمينة ومسؤولة.

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