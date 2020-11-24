«الشرطة القضائية» يحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 07:44 مساء
الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي. (الشرطة القضائية)

احتفل جهاز الشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العلميات والأمن القضائي التابعة له، بحضور المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وكان في استقبال المفوض بوزارة العدل لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بمعهد التدريب التابع لجهاز الشرطة القضائية، نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد عبدالناصر بن يوسف، رفقة ضباط من الجهاز ورؤساء الفروع ومديري الإدارات بالجهاز.

وقال جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاحتفال جرى خلاله تقديم عرض عسكري كبير من قبل الخريجين من منتسبي الدفعة الأولى، إدارة العمليات والأمن القضائي، بساحة معهد التدريب التابع لجهاز الشرطة القضائية بطرابلس.

وأوضح الجهاز أن تدريبات الخريجين بدأت في شهر أغسطس الماضي، واستهدفت عددا من المتدربين من كل مدن البلاد، مشيرا إلى أنهم خضعوا فيها لتدريب مكثف في الجوانب الأمنية والقانونية المتعلقة بعمل جهاز الشرطة القضائية ودوره في الإشراف على السجون وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

وأكد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق، المستشار محمد عبدالواحد، في كلمته خلال الحفل أن تدشين هذه الدورات التدريبية لتأهيل أفراد الشرطة القضائية «هو تأسيس لعهد جديد يقوم على تصحيح عملية بناء الكوادر البشرية في الأجهزة الشرطية بحيث يتم تأهيلهم مسبقا على العمل الشرطي والقانوني سعيا من الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز ومنع الممارسات التي تتنافى والضوابط القانونية وحقوق الإنسان»، موجها الشكر للعاملين بجهاز الشرطة القضائية ومعهد تدريب الشرطة القضائية على جهودهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته بجهود وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية في إنجاح هذه الدورة، وتأهيل أفراد الجهاز الذي يقوم بدور مهم في مساندة السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وأوامرها.

وأشار جهاز الشرطة القضائية إلى أن حفل التخرج شهد تكريم أوائل الخريجين وتسليم شهادات التخرج لهم.

المفوض بوزارة العدل خلال حضور الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي. (الشرطة القضائية)
المفوض بوزارة العدل خلال حضور الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي. (الشرطة القضائية)
المفوض بوزارة العدل خلال حضور الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي. (الشرطة القضائية)
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