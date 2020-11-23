وقود وسيولة وغلاء .. سرت في قلب مثلث الأزمات

أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

تعاني مدينة سرت أزمة حقيقية في الوقود ونقص السيولة وارتفاع الأسعار، الأمر الذى سبب معاناة بالغة لسكان المدينة، التي تصطدم أزماتها بجدار الصمت الحكومي.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» بالمدينة اصطفاف طوابير طويلة أمام محطات الوقود ت لمسافة أكثر من اثنين كيلو مترات للسيارات. وأرجع مراقبون ذلك إلى قلة تخصيص الشاحنات من المستودع الرئيسي بالمنطقة الشرقية ليصبح سعر لتر البنزين يباع بدينارين اثنين في السوق السوداء.

نقص السيولة النقدية في سرت

كما تواجه المدينة شح السيولة النقدية بالمصارف مند شهور، حيت وصل الصرف بالصكوك في المحلات إلى خصم نسبة 20 % بقيمة ألف دينار وبحصل المواطن في نهاية المطارف على 800 دينار. كذلك نقص رغيف الخبز حيت أن أغلبية المخابز مقفلة بسبب شح وقود الديزل ونقص كميات الدقيق المدعوم أيضا، مع العلم أن عدد المخابز أكثر من 47 مخبزا.

كذلك تأخر صرف قيمة التعويضات لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت مند عام 2016، فيما تغيب الحكومتان عن صرف بدل الايجار لاكثر من 3000 مسكن مدمر.

ويعانى أصحاب الأمراض المزمنة بسرت من نقص مختلف أنواع الأدوية، حيث مرضى الفشل الكلوى والسكري وضغط الدم ومرضى الأعصاب دون أدوية. وهذه مشكلات متراكمة يعانى منها سكان سرت فى ظل صمت الحكومات ونوابها وبلديتها التي لم تخصص الحكومة الليبية درهما واحد لها.