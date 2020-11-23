العراق يطالب «أوبك+» بالأخذ في الحسبان عودة البراميل الليبية

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، منظمة الدول المنتجة للنفط وشركاؤها إلى الأخذ بعين الاعتبار خلال اجتماعها المقبل عودة الإنتاج الليبي واحتمال خروج الإمارات من «أوبك».

وقال علي علاوي في مؤتمر افتراضي في العراق اليوم الإثنين، إن على «أوبك» الانتباه للحديث عن خروج محتمل للإمارات من المنظمة وقرب وصول إنتاج ليبيا النفطي إلى 1.5 مليون برميل، مضيفًا: «أعتقد أن كل هذه عوامل معطلة يجب أن تعالجها أوبك». وفي إشارة إلى عدم اقتناعه بخطط «أوبك» أوضح علاوي إن «أوبك بحاجة إلى نموذج دقيق لأنه لا يوجد لدى كل الدول دعامات مالية مثل صناديق الثروة السيادية».

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وعززت ليبيا المعفاة من تخفيضات «أوبك+» إنتاجها إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى لها في عام تقريبًا. أما العراق فقد أظهرت بيانات رسمية من منظمة تسويق النفط الحكومية ارتفاع إنتاج البلاد بما في ذلك التدفقات من المنطقة الكردية شبه المستقلة، بنسبة 6.7% في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر، متجاوزًا حصته في اتفاقية «أوبك+».

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، ضخ 3.842 مليون برميل في اليوم في أكتوبر، أعلى من 3.6 مليون برميل في اليوم في سبتمبر وحصته البالغة 3.804 مليون برميل في اليوم، وفقًا لأرقام رسمية. أما الإمارات التي رفعت إنتاجها من النفط فوق حصتها في التحالف فقد حذرتها السعودية وفق وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، مؤكدة تصاعد التوتر بين الإمارات من جهة، والسعودية وروسيا من جهة أخرى، عقب قيام أبوظبي بزيادة إنتاجها.

لكن وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، قال إن الإمارات كانت دومًا عضوًا ملتزمًا في مجموعة «أوبك»، وأبدت ذلك عبر التزامها باتفاق «أوبك+» لخفض إمدادات النفط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك» قريبًا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يناقشوا التأجيل المحتمل لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط، حيث تؤدي عمليات الإغلاق في عديد البلدان الرئيسية المستهلكة للنفط إلى تقييد الطلب، مما يزيد من الضغط على الأسعار.