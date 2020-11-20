وسط ترقب لاجتماع «أوبك +».. سوق النفط تستوعب زيادة الإنتاج الليبي بخلاف توقعات الخبراء

عمال بإحدى المنشآت النفطية الليبية. (الإنترنت)

تمكنت سوق النفط العالمية من استيعاب الإنتاج المتزايد والمفاجئ لبراميل النفط الليبي، بخلاف توقعات وكالات وخبراء الطاقة، الذين قالوا بضعف الطلب في حال زاد الإنتاج الليبي، وطالبوا من أجل ذلك بتقييد الإنتاج.

غير أن السوق الدولية استوعبت كميات الإنتاج الليبية قبل أقل من أسبوعين على اجتماع مجموعة «أوبك+»، التي تتجه إلى تمديد خفض الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر، حين يجتمع وزراؤها يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر المقبل.

وقال أحد التجار في مؤتمر صناعي كبير عقد أخيرا إن «المؤشرات الأولية تنبه بأن السوق كانت قادرة على استيعاب هذه الأحجام الليبية دون ذعر كبير»، فقد أعادت ليبيا إحياء إنتاجها من الخام بشكل سريع خلال الشهرين الماضيين، بعد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع بينما تجاوز الإنتاج حاليا مليون برميل في اليوم، مقارنة بأقل من 100 ألف برميل في اليوم في أوائل سبتمبر الماضي، حسبما نقلت وكالة «غلوبال بلاتس» الأميركية، الثلاثاء.

انتعاشة مفاجئة

وفاجأ الانتعاش في الإنتاج الجميع حتى المسؤولين الليبيين الذين أشاروا في البداية إلى ارتفاع أبطأ إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول ديسمبر المقبل، قبل أن يتجاوز الإنتاج مليون برميل بقليل.

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وقال تاجر ثان في المؤتمر إن السوق «تمتص هذا الإنتاج المتزايد والمفاجئ بسرعة كبيرة، ولا نرى أنه يتم تخزينه بل إنه يذهب إلى المصافي»، ما اعتبر علامة جيدة على إعادة توازن السوق بسرعة.

وأكدت الوكالة الأميركية أن الطلب على الخام الليبي الخفيف كان قويا للغاية خصوصا من شمال غرب أوروبا؛ مضيفة أن بعض البراميل تنتقل أيضا إلى الصين. وفسرت ذلك بقرب ليبيا من مراكز التكرير الأوروبية، نظرا لانخفاض سعر براميل النفط اللييبة الخفيفة.

التصدير لأوروبا

وتدافعت المصافي الأوروبية على الخامات الليبية للتحميل في نوفمبر الجاري. ومع ذلك قد يتباطأ الطلب في ديسمبر، حيث تدفع عمليات الإغلاق شركات التكرير لتقليل عمليات الاستيراد.

كما تزامن ارتفاع الخام الليبي المتجه إلى أوروبا مع انخفاض صادرات نفط الولايات المتحدة وغرب أفريقيا إلى القارة العجوز.

ووفقا لمصادر بالسوق، كانت الخامات مثل خام غرب تكساس الأميركي، ومزيج النفط الكازاخستاني، ومزيج صحاري الجزائري هي المنافس الرئيسي للنفط الليبي.

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وعززت توقعات تمديد «أوبك» وحلفائها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأيضا أنباء إتاحة لقاح واعد آخر لفيروس «كورونا المستجد» من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير 26 سنتا ما يعادل 0.6 % إلى 44.08 دولار للبرميل. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا ما يعادل 0.4 % إلى 41.25 دولار للبرميل.

وزادت إمدادات النفط العالمية 200 ألف برميل يوميا على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 91.2 مليون برميل يوميا، وكان إنتاج تحالف «أوبك+» مستقرا بشكل كبير، فيما تشير توقعات وكالة «غلوبال بلاتس» إلى ارتفاع إمدادات النفط الخام العالمية بمقدار مليون برميل يوميا في نوفمبر الحالي مع تحسن إنتاج ليبيا والولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أنه «إلى جانب التحدي المتمثل في تدهور الطلب، يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تدرك حدوث انتعاش مفاجئ في العرض خصوصا مع استئناف ليبيا صادراتها».

وقالت الوكالة الدولية إن ليبيا، إحدى دول أوبك الثلاث المستثناة من اتفاق تقييد الإنتاج، ضاعفت الإنتاج ثلاث مرات إلى 450 ألف برميل يوميا الشهر الماضي مع انحسار الاضطرابات السياسية.

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وبالنسبة لغرفة الطاقة الأفريقية، فإنه إذا تمكنت ليبيا من الحفاظ على إنتاجها سيتعين عليها التوصل إلى اتفاق مع «أوبك»، خصوصا أن ليبيا لم تخضع لهذه الحصص خلال العام الجاري بسبب الإغلاقات النفطية وحرب طرابلس.

وتتوقع الوكالة الأفريقية زيادة الإنتاج الليبي إلى 1.3 مليون برميل يوميا خلال أيام، فيما قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن ليبيا لن تتوافق مع نظام الحصص حتى تتمكن من تثبيت الإنتاج عند 1.7 مليون برميل يوميا.

ولاحظت الغرفة الأفريقية أن «أوبك» قد لا توافق على هذا الاقتراح، خصوصا أن أسعار الخام العالمية تراجعت استجابة لتقارير عن زيادة الإنتاج في ليبيا.