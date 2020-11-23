بالصور.. الجويلي وعبدالباسط مروان في مقر حرس المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 09:04 مساء
من زيارة الجويلي وعبدالباسط مروان إلى مقر حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق. (فيسبوك))

أجرى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، زيارة إلى مقر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق . 

وحسب الصفحة الرسمية لجهاز حرس المنشآت النفطية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أجرى الوفد جولة داخل مقر الجهاز، حيث قدمت لهم نبذة واسعة عن عمل الجهاز وعمل كل إدارة، والدور الذي يقوم به الجهاز في حماية المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا، حيث كان في استقبال الوفد العميد علي امحمد الديب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ومديرو الإدارات وضباط وضباط الصف بالجهاز.

اقرأ ايضًا: إطلاق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية بمشروع «تجريبي نموذجي» لتأمين حقل إيروان

وناقش الديب والجويلي ومروان «التعاون بين كل من المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وجهاز حرس المنشآت النفطية بما يسهم في تسهيل عمل الجهاز، والرفع من مستوى الخدمات التي يقوم بها الجهاز بالمنطقتين العسكريتين»، حسب البيان.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إطلاق عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر «تقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل إيراون النفطي، ثم بعد ذلك سيتم تعميمه على سائر المواقع»، عقب اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه الشرقي بقيادة العميد ناجي المغربي، والغربي بقيادة العميد علي الذيب.

من زيارة الجويلي وعبدالباسط مروان إلى مقر حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق. (فيسبوك))
من زيارة الجويلي وعبدالباسط مروان إلى مقر حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق. (فيسبوك))
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرياض تنفي تقارير عن لقاء بين ولي العهد السعودي ونتانياهو في المملكة
دولى
ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»
رياضة عالمية
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق