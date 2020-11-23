عودة خط أنابيب «سرتيكا» لنقل النفط من حقلي «تيبستي» و«البيضاء»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 02:25 مساء
إحدى المنشآت النفطية في ليبيا, (الإنترنت)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن عودة خط أنابيب «سرتيكا» لنقل النفط الخام من حقل «تيبستي» التابع للشركة، وحقل «البيضاء» التابع لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، مشيرة إلى اكتمال صيانة واستبدال الجزء المتهالك من خط الأنابيب الذي يصل قطره إلى 24 بوصة.

وأوضحت الشركة أن عملية الصيانة والاستبدال امتدت من مجمع البيضاء إلى مجمع العصيدة بطول 10.2 كيلومتر تحت إشراف سواعد وطنية، وبمشاركة مختلف إدارات الشركة لإنجاز هذا المشروع، حسب بيان الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في إطار إعادة إنتاج حقول الشركة والشركات المجاورة، أجريت اختبارات الضغط (1200 رطل/ بوصة) وعمليات تفريغ الأنابيب من النفط الخام، والإشراف على عمليات القطع على البارد وربط الجزء المستبدل مع باقي خط الأنابيب الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

30 عاما في عالم المصارعة لـ«أندرتيكر»
رياضة عالمية
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟
ليبيا
بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي
ليبيا
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق