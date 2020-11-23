عودة خط أنابيب «سرتيكا» لنقل النفط من حقلي «تيبستي» و«البيضاء»

إحدى المنشآت النفطية في ليبيا, (الإنترنت)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن عودة خط أنابيب «سرتيكا» لنقل النفط الخام من حقل «تيبستي» التابع للشركة، وحقل «البيضاء» التابع لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، مشيرة إلى اكتمال صيانة واستبدال الجزء المتهالك من خط الأنابيب الذي يصل قطره إلى 24 بوصة.

وأوضحت الشركة أن عملية الصيانة والاستبدال امتدت من مجمع البيضاء إلى مجمع العصيدة بطول 10.2 كيلومتر تحت إشراف سواعد وطنية، وبمشاركة مختلف إدارات الشركة لإنجاز هذا المشروع، حسب بيان الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في إطار إعادة إنتاج حقول الشركة والشركات المجاورة، أجريت اختبارات الضغط (1200 رطل/ بوصة) وعمليات تفريغ الأنابيب من النفط الخام، والإشراف على عمليات القطع على البارد وربط الجزء المستبدل مع باقي خط الأنابيب الحالي.