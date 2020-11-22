برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم مدرسة لمراقبة تعليم سرت بعد صيانتها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 22 نوفمبر 2020, 10:17 مساء
ملعب مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي في سرت بعد تعشيبه. (الإنترنت)

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمدينة سرت إلى مراقبة التعليم في البلدية بعد إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة التي كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة خلال تحرير المدينة من تنظيم «داعش» عام 2016.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفذ أعمال الصيانة ضمن صندوق دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا وذلك بصيانة عدد كبير من المدارس وعدد من المرافق الصحية في البلدية منذ أكثر من عامين ونصف.

وأوضح الأميل أن شركة «الفصول الأربعة» للمقاولات بسرت هي التي نفذت أعمال الصيانة بمدرسة اليرموك المكونة من طابقين وتضم 22 فصلا دراسيا وملحقات ومرافق المدرسة، مشيرا إلى أنها نفذت أيضا مظلة للطابور الصباحي للطلاب وصيانة وتعشيب ملعب رياضي بالمدرسة.

كما شملت أعمال الصيانة ترميمات للمباني الدراسية بالمدرسة وتنفيذ وإعادة طلاء المدرسة وتركيب نوافد وأبواب جديدة وحماية والأعمال الكهربائية لمرافق المدرسة إضافة إلى السباكة والمواد صحية.

وذكر الأميل أن تكلفة الصيانة الكاملة لمدرسة اليرموك بلغت نحو 307 ألف دولار وأن مدة التنفيذ استغرقت حسب العقد أربعة أشهر تحت أشراف مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروعات مراقبة تعليم سرت.

وأضاف الأميل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرع أيضا في أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سالم الشرفي للتعليم الأساسي الواقعة على بعد 40 كلم غرب سرت، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تمت صيانتها ببلدية سرت 14 مدرسة حتى الآن، إضافة إلى مدرستين تجري لهما أعمال الصيانة.

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