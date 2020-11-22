المشير حفتر يستقبل وفدا من المنطقة العسكرية أوباري - غات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 06:42 مساء
المشير حفتر يتوسط وفد المنطقة العسكرية أوباري- غات. (القيادة العامة)

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، وفدا من المنطقة العسكرية «أوباري - غات» جنوب غرب ليبيا.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشير حفتر اطلع خلال هذا اللقاء «على أوضاع الشريط الحدودي وما يقدمه جنود القوات المسلحة في تلك المنطقة، إضافةً إلى سير عمل دوريات القوات المسلحة التي تعمل على تأمين مدن الصحراء».

وأضافت القيادة العامة أن أعضاء وفد المنطقة العسكرية «أوباري - غات» قدموا خلال هذا اللقاء شكرهم إلى القائد العام على جهود القيادة العامة، وسعيها المستمر لبناء كل أركان القوات المسلحة في كل ربوع الوطن.

المشير حفتر مستقبلا وفد المنطقة العسكرية أوباري- غات. الأحد 22 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)
المشير حفتر مستقبلا وفد المنطقة العسكرية أوباري- غات. الأحد 22 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)
المشير حفتر مستقبلا وفد المنطقة العسكرية أوباري- غات. الأحد 22 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)
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