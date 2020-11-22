سرقة 4700 متر أسلاك كهرباء من 3 خطوط بإدارة توزيع المرقب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:42 مساء
أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة نحو 4700 متر أسلاك كهرباء من ثلاثة خطوط لنقل التيار بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب، ما أدى إلى فصل التيار الكهرباء عن 24 محولا، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونددت الشركة باستمرار أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي قالت إنها «ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خصوصا بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب، مما تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن».

وأوضحت الشركة أن «مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (3150) متر ضغط عالٍ على خط القرارة بمنطقة قوقاس، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي نحو (15) محولا، كما تم سرقة (200) متر ضغط منخفض على تفرع محول امهلهل بذات المنطقة، وكذلك سرقة (1350) متر ضغط عالٍ على خط بن إسليسلةـ مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن نحو (تسعة) محولات».

- سرقة 3500 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع المرقب

وتشتكي الشركة العامة للكهرباء من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

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