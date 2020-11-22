«سرت للنفط»: البئر «C-166» بحقل زلطن جاهزة للربط.. وتدخل الإنتاج قريبًا

جانب من تكريم المستخدمين المشاركين في السيطرة على فوران البئر «C-166», 22 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج النفط)

قال رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، إن البئر «C-166» بحقل زلطن جاهزة للربط خلال الأسابيع القادمة، وستدخل الإنتاج قريبًا وتنضم للحقول المنتجة في الشركة.

جاء ذلك خلال تكريم المستخدمين المشاركين في السيطرة على فوران البئر «C-166»، والمشاركين في استكمال صالة حقل الجبل والمرافق التابعة لها، الذي أقيم أمس السبت، وفق بيان للشركة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار موسى إلى أن البئر «C-166» بحقل زلطن كان ميؤوسًا منها، لكن «بفضل الله تعالى ثم بعزيمة الرجال نجحوا في صيانتها وتركيب رأس البئر وإنزال المضخة واختبارها».

ولفت إلى أن هناك مقترحات بشأن إنشاء مخازن خاصة بالحقول مفصولة عن مخازن البريقة، حتى تتمكن من توفير متطلباتها واحتياجاتها في كل وقت، مؤكدا أن حقول الشركات يجب أن تكون بمستوى الشركات الأخرى أو أفضل منها، مشدددا على أن المستخدمين الذين حققوا هذه المعدلات العالية في الإنتاج يجب أن يتم العناية والاهتمام بهم في كل المجالات.

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أوضح أن الحقول التابعة للشركة تشكل أهمية كبيرة، إذ تولي إدارة الشركة الاهتمام اللازم بتوفير متطلبات العاملين فيها الإنتاجية والخدمية، في الإسكان والتموين والصحة وغيرها، مضيفا أن الإهمال الذي عانت منه الحقول يجب أن يتوقف، وفق قوله.

وخلال الزيارة اطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على بعض أعمال الصيانة لمعمل الفرز بحقل زلطن، وبعض الآبار التي يتم تجهيزها لتشغيل المضخات الغاطسة لها، «وكانت نسبة الإنجاز متقدمة جدا».

وبحسب البيان، سيتم خلال الأيام المقبلة تشغيل مجموعة من الآبار بعد استكمال القواعد الخرسانية للمولدات الكهربائية الخاصة بالمضخات.

كما شملت الزيارة أيضا «حقل مقيل»، الذي ظل خارج الخدمة لنحو خمس سنوات، واطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مراحل صيانة الحقل.

وأكد موسى أن هناك «أخبارًا سارة» تتعلق بهذا الحقل قريبًا، مضيفا أن مراحل تنفيذ الخطط المقترحة لإعادة تشغيل الحقل ستبدأ من الغد.

كما زار رئيس مجلس إدارة الشركة البئر «C329»، الذي تم إجراء عمل التكسير الهيدروليكي له، وأظهر نتائج ممتازة ليتم ربطه قريبا، وفق البيان.

كما شملت الزيارة «مشروع الإطفاء بحقل زلطن»، الذي يشكل أهمية حيوية كبيرة، حيث يرتبط بالسلامة التي تعد أساسا قبل الولوج في أي عمل.

ووفق البيان، تجاوزت نسبة العمل في المشروع أكثر من 98% والتشغيل النهائي تجاوز 50%، وسيتم تسلمه نهائيا في حدود أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن هذا مشروع له أكثر من ثماني سنوات، ولكن بعد تكثيف الجهود تمكنت الشركة من تشغيله.

جانب من تكريم المستخدمين المشاركين في السيطرة على فوران البئر «C-166», 22 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج النفط)

جانب من تكريم المستخدمين المشاركين في السيطرة على فوران البئر «C-166», 22 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج النفط)

جانب من تكريم المستخدمين المشاركين في السيطرة على فوران البئر «C-166», 22 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج النفط)