بالصور: افتتاح المبنى الإداري لشركة الخليج العربي للنفط

افتتاح المبنى الإداري لشركة الخليج العربي للنفط، 21 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن افتتاح المبنى الإداري للشركة، بحضور عدد من قياداتها.

وافتتح رئيس لجنة الإدارة للشركة محمد بالقاسم بن شتوان، أمس السبت، المبنى الإداري، بحضور عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، فضل الله احتيتة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، فرج المشاي، بحسب الشركة في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما حضر الافتتاح مديرو الإدارات المعنية ولجنة ومتابعة تنفيذ مشروع استكمال المبنى الإداري، إذ تم بعد الافتتاح القيام بجولة بالمبنى الجديد.

وشهد الافتتاح عدة كلمات لكل من رئيس لجنة متابعة استكمال المبنى الإداري الجديد أنس الصور، رحب فيها بالحضور وتحدث عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكلمة لرئيس الشركة، الذي أكد أهمية هذا المشروع لحل مشكلة عدم توفير مكاتب مناسبة للعديد من الإدارات ومستخدميها، وإصرار لجنة الإدارة على استكماله، مما أدى إلى تشكيل لجنة مختصة لاستكمال المبنى بالمجهود الذاتي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة.

افتتاح المبني الإداري لشركة الخليج العربي للنفط, 21 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

افتتاح المبني الإداري لشركة الخليج العربي للنفط, 21 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)