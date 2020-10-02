حقل الحمادة يبدأ ضخ النفط الخام إلى مصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 04:17 مساء
محطة الزواية للنفط بدأت في استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الجمعة، عن بدء ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية ومنها إلى مصفاة الزاوية شمال غرب ليبيا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي بناء على تعليمات إدارة الشركة الخاصة بإعادة استئناف العمليات الإنتاجية، بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والميناء التابعة للشركة.

وقال مشرف محطة الزاوية التابع لشركة الخليج العربي للنفط، رشيد الاديوش، اليوم الجمعة، إن المحطة بدأت في استقبال النفط الخام من حقل الحمادة لضخه إلى مصفاة الزاوية.

- شركة «الخليج العربي»: تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

وفي 25 سبتمبر الماضي، أعادت شركة الخليج العربي للنفط تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي التابع لها، واتخاذ إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

محطة الزواية للنفط بدأت في استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)
محطة الزواية للنفط بدأت في استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)
العاملين بمحطة الزواية للنفط التي بدأت في استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)
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