مركز الرصد الأولي بالبيضاء يستقبل حالتي اشتباه بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 11:26 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء، السبت، تسجيل حالتي اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد استقبال مركز الرصد الأولى في البيضاء 29 حالة، بواقع 18 حالة من داخل المدينة ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و11 حالة من خارج المدينة، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اعتذر في وقت سابق اليوم، عن عدم إصدر البيان اليومي لحالات انتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، مرجعا ذلك إلى «دخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات».

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