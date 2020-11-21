«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار المتفرقة على طول الساحل من رأس اجدير إلى سرت، اليوم السبت، مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى شحات.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

استمرار سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة.



ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.



البحر قليل الاضطراب على طول الساحل اليوم ويكون خفيف الموج غدًا الأحد.



درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة.



الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .



الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة.



ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويصل إلى 1.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.



البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.



درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة.



الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .