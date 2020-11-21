«الواحة»: نجاح التجارب التشغيلية لخط غاز «الفارغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 11:17 صباحا
فنيو شركة الواحة في اجتماع متابع للتجارب التشغيلية لضح الغاز من حقل الفارغ. (شركة الواحة)

أعلن مصدر بقسم الإعلام في شركة «الواحة»، اليوم السبت، نجاح التجارب التشغيلية لخط غاز الفارغ، وضخ الغاز إلى محطة السرير بمسافة تتجاوز 30 كيلو مترًا.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشغلين بغرفة التحكم التابعة للشركة تمكنوا من التشغيل التجريبي للخط بنجاح، وقاموا باختبار فحص الغاز ومتابعة الصمامات حتى محطة 7 كيلو.

وأشار إلى أن «الواحة» تسعى إلى تذليل العقبات أمام المشاريع، منبهًا بأن هناك اتصالًا بين مشغلي الشركة وفنيي شركة الكهرباء العاملين بمحطة السرير للتنسيق ومنع أية عراقيل.

والأسبوع الماضي، أكدت الشركة أن تشغيل حقل «الفارغ» للغاز يعزز شبكة الغاز الساحلية ويلعب دورًا محوريًّا في تعزيز إنتاج النفط الخام من حقل الانتصار.

وتواصل شركة «الواحة» مساعيها لتشغيل حقل «الفارغ» بالكامل، ما يعزز من تدعيم شبكة الغاز وتغذية محطات الطاقة الكهربائية، إذ يعد هذا الحقل من أكبر المشاريع المنجزة على مستوى قطاع الطاقة في ليبيا، وله أهمية قصوى في دعم شبكة الغاز الساحلية التي تضخ الغاز لمحطة شمال بنغازي.

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