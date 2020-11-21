«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 09:33 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الشمال.

وأوضح المركز في نشرة الأحوال الجوية أن الأمطار المحتملة على الشمال ستكون جيدة أحيانا، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق؛ فيما يكون الطقس مستقرا على مناطق الوسط والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 13 و20 درجة، وبين 19 و23 درجة على مناطق الوسط والجنوب؛ بينما سيكون البحر قليل الاضطراب على طول الساحل، وفق النشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
العدد 261 من جريدة «الوسط»: كواليس مشاورات ملتقى تونس.. وخطط بديلة للعام الدراسي...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد إحالة أسماء مسؤولين بينهم السراج إلى النائب العام بسبب ...
ليبيا
المندوب الألماني يدعو إلى «انسحاب كامل وفوري» للمقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
وليامز: الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات عليها التروي في الحصول على لقاح «كورونا»