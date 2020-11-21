معظمها لسداد الدين العام.. 15.1 مليار دينار حصيلة رسوم النقد الأجنبي حتى أكتوبر

مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات المحلية من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 15.117 مليار دينار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وأشار المركزي في بيان الانفاق والإيرادات خلال الفترة نفسها إلى تخصيص مبلغ 13.452 مليار دينار من إيرادات النقد الأجنبي لسداد الدين العام، و1.575 مليار دينار لتمويل نفقات التنمية من الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

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من جهة أخرى نبه المصرف المركزي إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، مشيرا إلى أن نسبة العجز في تحصيلها بلغت نحو 50 %، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبی 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، مشيرًا إلى تغطية هذا العجز من احتياطيات المركزي. وذكر بيان مصرف ليبيا المركزي أن «إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019.