بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جانحة كورونا بلغت 969 مليون دينار خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت بيانات المركزي، عن الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر أنه جرى «تخصص 572 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و25 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ.ونوه البيان إلى تخصيص «151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليون لوزارة التربية والتعليم».

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وفي مارس الماضي، قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.