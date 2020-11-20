توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 02:24 مساء
عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في أجدابيا، (اأرشيفية: لجنة مكافحة «كورونا» بأجدابيا)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 347 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العاصمة طرابلس ضمن حصيلة إجمالية بلغت 802 حالة مسجلة في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يجعل العاصمة في صدارة قائمة المناطق الليبية الأكثر تسجيلا للإصابات.

وفي بيانه رقم «255» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، سجل المركز 140 إصابة في بنغازي، و58 في مصراتة، و49 في زليتن، و20 في بني وليد، و18 في ترهونة، و17 في قصر الأخيار، و16 في صبراتة، و13 في زوارة والخمس، و12 في غريان، و11 في السبيعة، وتسع في جادو والزاوية المركز، وسبع في  في الزاوية الجنوب، وست في صرمان والقرة بوللي والعامرية.

- «مكافحة الأمراض»: 802 إصابة جديدة و794 حالة شفاء من «كورونا»

إضافة إلى خمس حالات في كل من جنزور ومسلاتة، وأربع حالات في كل من في الحرابة والعجيلات، وثلاث حالات في كل من الزنتان والمنشية الجميل وغدامس والزاوية الغرب وقصر بن غشير، وحالتين في كل من الماية وكاباو ويفرن، وحالة واحدة في كل من الرجبان والبريقة وأجدابيا والجميل.

وتوزعت حصيلة 794 حالة شفاء سجلها المركز خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 527 حالة في طرابلس، و101 حالة في مصراتة، و70 حالة في زوارة، و23  حالة في صبراتة، و21 حالة في زليتن، و14 حالة في نالوت، و13 حالة في الزنتان، وتسع حالات في صرمان، وسبع في غريان، وخمس في الزاوية الجنوب، وأربع في القرة بوللي. فيما توزعت حالات الوفاة الست بواقع حالتين في ترهونة، وحالة في كل من الزاوية الجنوب، ودرج، وغريان، وزليتن.

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