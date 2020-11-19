افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى جراحة الحروق في طرابلس الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:25 مساء
قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى جراحة الحروق في طرابلس، 19 نوفمبر 2020. (صحة الوفاق)

أجرى وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، مدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الإعلام، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس تمهيدا لافتتاح قسم الإسعاف والطوارئ الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن القسم شهد أعمال صيانة كبرى، إضافة إلى تجهيزه بـ«أحدث التجهيزات وفق المواصفات والمعايير الدولية»، لافتة إلى أن الخطوة تكمل خطوات مشاريع الصيانة التي أجريت لمستشفى الحروق والتجميل خلال العامين الماضيين.

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وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الصيانة التي شملت تطوير وتحديث غرف العمليات الجراحية منذ بداية العام، تأتي نظرًا «لأهمية مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس باعتباره المستشفى الوحيد المتخصص في هذا المجال في ليبيا ما يجعله بحاجة دائمة للتطوير والتوسعة لتقديم خدمات أفضل واستيعاب المترددين من المدن كافة».

مستشفى جراحة الحروق في طرابلس، 19 نوفمبر 2020. (صحة الوفاق)
مستشفى جراحة الحروق في طرابلس، 19 نوفمبر 2020. (صحة الوفاق)
مستشفى جراحة الحروق في طرابلس، 19 نوفمبر 2020. (صحة الوفاق)
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