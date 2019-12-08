قسم العناية بمستشفى الحروق يدخل الخدمة بعد استكمال صيانته

قسم العناية بمستشفى الحروق بعد استكمال صيانته، 8 ديسمبر 2019. (صفحة صحة الوفاق على فيسبوك).

يدخل قسم العناية بمستشفى الحروق والتجميل الخدمة من جديد، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز التي شهدها القسم لأول مرة منذ 30 عاما.

وجرى تجهيز الغرف بوحدات «BED HEAD UNIT» ألمانية الصنع، وأسرة متطورة وأبواب «ستاينلس ستيل» ، كما جهزت الغرف بجدران من الزجاج الطبي ذو جودة عالية، يحمل زخارف ومناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد «3D» بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد.

وكشف مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، علي الرياني، تطبيق نظام صرف الأدوية الإلكتروني لأول مرة، عن طريق منظومة إلكترونية خاصة بالقسم الذي تبلغ سعته السريرية 15 سريرا، بحسب البيان الذي لفت إلى أن معايير التجهيز الطبي التي جرى تطبيقها على القسم تعد «الأولى من نوعها التي يجري تطبيقها في ليبيا بين دول شمال أفريقيا».

كما أعلنت الوزارة انتهاء أعمال صيانة الطابق الثاني بالمستشفى والخاص بالتجميل، والذي لم يشهد أي أعمال صيانة منذ أكثر من تسع سنوات.

وتشهد أقسام مستشفى جراحة الحروق والتجميل أعمال صيانة شاملة وتجهيز؛ تنفيذا لخطة الوزارة التي أعلن عنها الوكيل العام محمد هيثم عيسى، الرامية إلى النهوض بدور القطاع الصحي العام في ليبيا، وتتعدى نسبة أعمال صيانة قسم الأشعة ومعمل التحاليل الـ90%.

قسم العناية بمستشفى الحروق بعد استكمال صيانته، 8 ديسمبر 2019. (صفحة صحة الوفاق على فيسبوك).

قسم العناية بمستشفى الحروق بعد استكمال صيانته، 8 ديسمبر 2019. (صفحة صحة الوفاق على فيسبوك).

قسم العناية بمستشفى الحروق بعد استكمال صيانته، 8 ديسمبر 2019. (صفحة صحة الوفاق على فيسبوك).