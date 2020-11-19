أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على مناطق الشمال والوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 11:48 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط.

وأوضح المركز، في نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الخميس، أن نسبة تلك الأمطار ستكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها سحب رعدية على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
فرصة سقوط أمطار من حين لآخر، وتكون جيدة اليوم، خصوصا على مناطق سهل بنغازي والخليج وجنوب طبرق، مصحوبة بخلايا سحب رعدية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية ثم شمالية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على السرير، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

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