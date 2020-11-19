مجلس الأمن يعقد جلسة استماع بشأن ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:11 صباحا
مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 10 أبريل 2018. (أرشيفية: فرانس برس)

يعقد مجلس الأمن مساء اليوم الخميس جلسة استماع بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من اختتام ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن الجلسة ستخصص «للاستماع لإحاطة البعثة الأممية وإحاطات من ليبيا وأعضاء المجلس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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واختُتمت الأحد الماضي، الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر. وتوافق ممثلو الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021.

وتقرر عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه، ومنصب رئيس الوزراء»، وفق تصريحات للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الإثنين.

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